За соблюдением режима самоизоляции в Петербурге следят 40 тысяч камер

В субботу, 21 марта, стало известно, что за петербуржцами, которые прибыли из-за границы следят 40 тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
В соответствии с решением Главного санитарного врача Северной столицы, все жители города, вернувшиеся из иностранных государств, должны находиться на двухнедельной самоизоляции. Так как нарушение режима грозит уголовной ответственностью, фотографии прибывших в Северную столицу поместили в специальную базу данных, с помощью которой обрабатываются материалы видеокамер.
За людьми также наблюдают полицейские и участковые врачи, которые проводят плановые проверки.
Ранее мы писали, что назван продукт, снижающий риск заражения вирусами.
Фото: pexels
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