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За соблюдением режима самоизоляции в Петербурге следят 40 тысяч камер
Сегодня, 10:00
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Arinablinova

За соблюдением режима самоизоляции в Петербурге следят 40 тысяч камер

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Фотографии петербуржцев поместили в специальную базу данных.

В субботу, 21 марта, стало известно, что за петербуржцами, которые прибыли из-за границы следят 40 тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". 

В соответствии с решением Главного санитарного врача Северной столицы, все жители города, вернувшиеся из иностранных государств, должны находиться на двухнедельной самоизоляции. Так как нарушение режима грозит уголовной ответственностью, фотографии прибывших в Северную столицу поместили в специальную базу данных, с помощью которой обрабатываются материалы видеокамер.

За людьми также наблюдают полицейские и участковые врачи, которые проводят плановые проверки.

Ранее мы писали, что назван продукт, снижающий риск заражения вирусами.

Фото: pexels

 

 

Теги: врачи, камеры, коронавирус, полиция, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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