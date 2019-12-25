За прошедшие сутки в Ленобласти выявили 86 новых случаев COVID-19

Роспотребнадзор поделился обновленной официальной статистикой по коронавирусу в Ленобласти.

8 июня Роспотребнадзор опубликовал информацию регионального оперативного штаба о ситуации с распространением коронавируса в Ленинградской области. По данным ведомства, за прошлые сутки по области было выявлено 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших ленинградцев с начала пандемии уже равняется 45961, а выздоровевших - 42596.

За понедельник больше всего случаев отметили в Тихвине - 7, Сланцах - 4, Луге - 4, Гатчине - 5, Сертолово - 5, Всеволожске - 8, Бокситогорске - 4. От одного до трех новых случаев COVID-19 выявлено в различных населенных пунктах области во всех районах, кроме Подпорожского. Показатели нерегистрируемой заболеваемости могут быть гораздо выше. На сайте правительства Петербурга на время проведения Петербургского международного экономического форума статистика по заболеваемости коронавирусом и вакцинации вообще не публиковалась.

В "красной зоне" с максимальными ограничениями ввиду распространения коронавирусной инфекции, остаются 7 районов Ленинградской области. Недавно Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил запретить в этих районах массовые мероприятия.

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