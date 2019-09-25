За прошедшие сутки от коронавируса привились более 30 тыс. петербуржцев

Запас вакцины в городе – 125 320 комплектов доз.

За прошедшие сутки первично привито 12 933 человека, вторично вакцинировались 17 656 петербуржцев. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 293 161 человек, из них 941 343 человека полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 242 443 человека предпочли вакцину "Спутник V", 27 399 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 23 319 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

Ранее стало известно, что в Петербург поступили новые партии вакцин – "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv