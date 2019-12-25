За последние сутки коронавирус выявили в 31 населенном пункте Ленобласти

В целом количество заболевших в области превысило 8 тыс. человек.

За минувшие сутки в Ленинградской выявили 63 новых случая заболевания коронавирусом в 31 населенном пункте. В пресс-службе оперштаба по борьбе с COVID-19 рассказали, где именно это произошло.

По одному случаю выявлено в Бокситогорске и Пикалево, три случая в Волосовском районе ― в Кикерино, Сумино и Рабитицах.

Еще по 9 человек заболели во Всеволожске и в Мурино. В Кудрово, Кузьмоловском и Бурграх по 1 случаю, в Сертолово ― 2. В Выборге еще 5 человек заразились вирусной инфекцией, в Ильичево ― 2, в Ленинском ―1.

В Гатчине 5 случаев заболевания коронавирусом, в Дружной Горке ― 2, в Нижней ― 1. В Киришах, Сланцах, Заручье Сланцевского района ― 2, в Приозерске ― 3. В Отрадном, Синявино, Сологубовке, Горбунках, Келози, Казыченской, Сосново, Загривье, Никольском ― по 1 случаю.

Фото: Piter.TV