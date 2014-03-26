За последние сутки еще 3,3 тыс. жителей Петербурга заболели коронавирусом

Количество заболевших в городе побило рекорд по числу зараженных в январе.

В России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 34,3 тыс. жителей. У 8,5% из них не имели симптомов заражения. Об этом Piter.tv сообщили в оперативном штабе.

Известно, что больше всего заболевших сегодня в Москве - у 6 740 человек выявили недуг. Втором место в статистике занимает Петербург, где коронавирус нашли у 3 323 горожан. Третью строчку занимает Подмосковье - 2 759 новых случаев. В Ленобласти COVID-19 подхватили свыше 300 жителей.

За сутки в стране ушли из жизни 997 пациентов, у которых диагностировали ковид. Из них 65 были жителями Северной столицы.

Вылечиться смогли более 900 горожан. Карантин сегодня соблюдают 4,5 тыс. петербуржцев.

Ранее на Piter.tv: названа длительность естественного иммунитета у переболевших коронавирусом.

Фото: Piter.tv