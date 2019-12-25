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За последние сутки более 20 тыс. петербуржцев обследовали на коронавирус
Сегодня, 10:16
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kraratau27

За последние сутки более 20 тыс. петербуржцев обследовали на коронавирус

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Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За последние сутки более 20 тыс. петербуржцев обследовали на коронавирус. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора города.

Отмечается, что за сутки было совершено 12640 вызовов в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру "122". 

Напомним, что петербуржцы, которые нуждаются в помощи волонтёров, могут позвонить по номеру 8-800-200-34-11. С начала октября более 200 тыс. граждан получили гуманитарную помощь, получив продуктовые наборы. 

Ранее стало известно, что в Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: covid-19, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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