За первую неделя декабря петербуржцы попали почти в 2 тыс. аварий

Четыре человека погибли.

За первую неделю декабря в Петербурге произошло почти 2 тысячи дорожных аварий. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так, в городе с 1 по 6 декабря произошли 1 893 аварии. В них четыре человека погибли, еще 36 человек, в том числе пять детей, получили травмы разной степени тяжести.

Ранее Активист Костров связал чрезмерную обработку улиц Петербурга реагентами с коррупцией. Координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров заявил, что в обильном использовании реагентов можно увидеть признаки коррупции со стороны чиновников Петербурга.

Фото: Piter.tv