Приставы собрали почти 320 тысяч долгов за один день проверок в "Пулково"

Сотрудники УФССП по Петербургу вместе с транспортной полицией, ГИБДД и налоговой службой провели масштабную проверку в аэропорту "Пулково". За один день удалось собрать около 320 тысяч рублей.

Масштабная операция "Должник" прошла в петербургском аэропорту. В ней участвовали судебные приставы, сотрудники УТ МВД, ГИБДД и налоговой службы. Проверки шли сразу в нескольких направлениях. В зале вылета пассажиров международных и российских рейсов транспортные полицейские приглашали людей к стойке, где представители УФССП проверяли наличие исполнительных производств на имя гражданина. А налоговая служба проверяла, нет ли у людей налоговой задолженности.

За несколько часов проверили 437 человек. 12 из них оказались с долгами. Им вручили требования о явке к приставам. Двое граждан решили расплатиться с долгами на месте. Оба они погасили штрафы ГИБДД.

При въезде на территорию аэропорта расположилась мобильная группа "Поток" с сотрудниками ГИБДД. Специалисты считывали номера проезжающих машин и сравнивали ее с базой приставов. В итоге остановили 30 автомобилей. В итоге сотрудники УФССП арестовали одну машину. Все остальные погасили долги, чтобы не пересаживаться на общественный транспорт. В итоге за день удалось собрать 318 тысяч долгов по штрафам ГИБДД, налогам и другим видам платежей.