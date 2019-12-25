Петербургского бизнесмена оштрафовали за очаг коронавирусной инфекции в общежитии

Как выяснилось, в помещениях не следили за чистотой, а в комнатах жильцам было слишком тесно.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал предпринимателя Родиона Доржиева за нарушения в общежитии, повлекшие вспышку очага коронавирусной инфекции. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, бизнесмен лишился 100 тысяч рублей по решению инстанции.

Еще 19 мая городское управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологического расследования после вспышки коронавирусной инфекции в общежитии на улице Профессора Попова. Здание арендует упомянутый предприниматель, в нежилых помещениях проживают сотрудники пяти компаний. Как выяснилось, в общежитии не велся журнал регистрации измерения температуры жильцов, площадь комнат была слишком маленькой для проживающих в них людей: на 12 квадратных метров приходилось три или четыре жильца, а в комнате в 23 квадратных метра жили сразу 14 человек. Такие условия не соответствовали нормативам жилищного кодекса России и были нарушения. Кроме того, в общежитии не заботились о своевременной смене постельного белья и чистоте помещений. Все санитарные нарушения повлекли за собой формирование очага коронавируса.

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