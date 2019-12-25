Лжеинвалид пойдет под суд за незаконное получение выплат и пенсии

Мужчина предоставил подложные заявления в пенсионный фонд.

Петербуржца осудят за мошенничество при получении выплат, соответствующее обвинительное заключение утвердила прокуратура Приморского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 13 июля.

Следствие считает, что на протяжении нескольких лет мужчина незаконно получал пенсию по инвалидности и несколько соответствующих выплат. Как выяснилось, ранее злоумышленник предоставил для получения выплат заявление и подложные документы, признающие его инвалидом. Таким образом, петербуржец причинил районного управлению пенсионного фонда ущерб в 370 тысяч рублей. Дело мошенника рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что мужчина обманом завладел квартирой в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV