Мужчина обманом завладел квартирой в центре Петербурга

Обвиняемый выдал себя за хозяина квартиры и представил нотариусу фиктивные документы.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что суд Петербурга рассмотрит дело о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Следствие выяснило, что мужчина с 8 февраля по 9 июня 2019 года вместе с подельниками придумал план завладения чужой квартирой на Потемкинской улице. Мошенник выдал себя за владельца квартиры и представил нотариусу фиктивные документы. В итоге злоумышленник завладел квартирой.

Сумма ущерба оценивается в 9 млн рублей.

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