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Мужчина обманом завладел квартирой в центре Петербурга
Сегодня, 10:00
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IRINA_CHALKINA

Мужчина обманом завладел квартирой в центре Петербурга

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Обвиняемый выдал себя за хозяина квартиры и представил нотариусу фиктивные документы.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что суд Петербурга рассмотрит дело о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Следствие выяснило, что мужчина с 8 февраля по 9 июня 2019 года вместе с подельниками придумал план завладения чужой квартирой на Потемкинской улице. Мошенник выдал себя за владельца квартиры и представил нотариусу фиктивные документы. В итоге злоумышленник завладел квартирой.

Сумма ущерба оценивается в 9 млн рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что профессор СПбГУ стала жертвой банковских мошенников.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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