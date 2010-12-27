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За последние двое суток в Петербурге выпало более 30 см снега
Сегодня, 11:06
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nadiputintseva
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За последние двое суток в Петербурге выпало более 30 см снега

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Уборка снега производится круглосуточно под присмотром прокуратуры.

Последние два дня в Санкт-Петербурге дворники и снегоуборочная техника работают в круглосуточном режиме, так как в городе уровень снега достигает свыше 30 см.

Несмотря на предупреждения синоптиков, службы и жители города не ожидали такого количества снега. 5 февраля в городе выпала треть месячной нормы осадков. На данный момент своевременную уборку снега контролирует прокуратура.

По информации издания "Петербургский дневник" в городе сейчас борются с непогодой больше 1,1 тыс. работников ручной уборки и тысячи единиц техники. Поскольку, по прогнозу, 6 февраля к нам пришел циклон из Москвы, уборка снега будет продолжаться следующие двое суток в таком же режиме.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Колпине перекрыли Загородную улицу из-за угрозы наводнения.

Теги: новости спб , происшествия , происшествия спб , снег
Категории: Новости СПб Происшествия

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