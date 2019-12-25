За неделю от укусов клещей пострадали более 100 петербуржцев

Членистоногие в основном активизировались в Ленобласти.

За минувшую неделю в больницы Петербурга с жалобами на укусы клещей обратился 101 человек, в их числе 32 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по городу.

В основном членистоногие кусали людей в Ленобласти. В Петербурге было зарегистрировано всего 11 случаев присасывания клещей.

В этом году против клещевого вирусного энцефалита привили 7214 человек, из них 2280 детей. Ревакцинированы 8485 человек, в том числе 1485 детей.

Ранее мы писали, что онкобольные просят президента не перепрофилировать онкоцентр.

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