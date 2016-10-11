За неделю в Петербурге убрали 4,5 тысяч тонн грязи

Коммунальные службы Петербурга очистили более 4,5 тысяч тонн грязи за неделю.

Комитет по благоустройству Петербурга заявил о собранном за неделю мусоре. По оценкам специалистов в городе убрано более 4,5 тысяч тонн грязи.

Представители пресс-службы ведомства рассказали, что с улично-дорожной сети убрано 872 тонны мусора и 3662 тонны смета. Информация была получена за период с 30 октября по 5 ноября.

Напомним, что 31 октября завершился осенний месячник по благоустройству. В Генеральной уборке приняли участие все профильные службы. Помимо сотрудников, акция насчитала 210 тысяч петербуржцев, помогавших очищать город на безвозмездной основе. Усилиями дорожных рабочих очищена площадь общей протяженностью занимающая территорию в 25 тысяч гектар. Отмечается, что за месяц из Петербурга вывезено более 14,5 тысяч тонн мусора.