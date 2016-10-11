Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
За неделю в Петербурге убрали 4,5 тысяч тонн грязи
Сегодня, 13:22
0
lesjasap
149

За неделю в Петербурге убрали 4,5 тысяч тонн грязи

0
 
 

Коммунальные службы Петербурга очистили более 4,5 тысяч тонн грязи за неделю.

Комитет по благоустройству Петербурга заявил о собранном за неделю мусоре. По оценкам специалистов в городе убрано более 4,5 тысяч тонн грязи. 
 
Представители пресс-службы ведомства рассказали, что с улично-дорожной сети убрано 872 тонны мусора и 3662 тонны смета. Информация была получена за период с 30 октября по 5 ноября. 
 
Напомним, что 31 октября завершился осенний месячник по благоустройству. В Генеральной уборке приняли участие все профильные службы. Помимо сотрудников, акция насчитала 210 тысяч петербуржцев, помогавших очищать город на безвозмездной основе. Усилиями дорожных рабочих очищена площадь общей протяженностью занимающая территорию в 25 тысяч гектар. Отмечается, что за месяц из Петербурга вывезено более 14,5 тысяч тонн мусора. 
Теги: вывоз мусора , комитет по благоустройству , очищение города , уборка
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5