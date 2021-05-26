За неделю в Петербурге освободили 43 участка от незаконной уличной торговли

В весенний период количество незаконных точек увеличивается.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом за неделю освободи 43 участка. Они была заняты незаконно. Рейды прошли в Красносельском, Центральном, Выборгском, Приморском, Невском, Кировском, Калининском и Московском районах.

Торговое оборудование и сам товар поместили на склад временного хранения. В отношении нарушителей за продажу в неустановленных местах составили протоколы.

Так, например, инспекторы ликвидировали точки по продажи овощей и фруктов и рыбы на Садовой улице, Ленинском проспекте, Витебском проспекте, а также станций метро — Адмиралтейская", "Гражданский проспект", "Пионерская", "Проспект Просвещения", "Проспект Большевиков", "Улица Дыбенко", "Ленинский проспект", "Купчино". Вагон с выпечкой увезли с проспекта Обуховской Обороны.

В пресс-службе ККИ отметили, что с наступлением весны количество незаконных торговых точек растет. Продавцы не платят налоги, а также не отвечают за продаваемую продукцию.

Фото: администрация Петербурга