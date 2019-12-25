За неделю с улиц Петербурга вывезли 188 кубометров снега

Для борьбы с наледью использовали почти 10 тысяч кубометров солевого раствора.

С 16 по 22 ноября дорожные предприятия города вывезли с улиц 188 кубометров снега, отметили в комитете по благоустройству.

Также сотрудники дорожный служб использовали более 9 тысяч кубометров солевого раствора и порядка 2,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. Также за прошедшие выходные с магистралей вывезли 529 тонн мусора. Отмечается, что за чистоту улиц Северной столицы сейчас отвечают 672 уборочные машины и почти 1300 работников ручного труда.

Ранее мы писали, что мокрый снег с дождем ожидаются в Петербурге во вторник.

Фото: Piter.TV