За минувшие сутки в Ленобласти заболели еще 983 человек

С 6 января в регионе отмечается рост заболеваемости.

За минувший вторник в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 983 жителя. Об этом сообщили в оперштабе.

С 6 января в регионе отмечается рост заболеваемости. Так, за прошедшие сутки число заразившихся составляет 983 человека, а 6 января – 201 человек.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано во Всеволожском районе, где медики насчитывают 278 пациентов. В Гатчинском районе положительный тест на ковид получили 137 жителей. Третье место занимает Выборгский район – 126 человек.

362 жителя выздоровели за последние сутки, это на 41 человек больше, чем днем ранее. Шесть пациентов не смогли справиться с ковидом. Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирус подтвердили у почти 111 тыс. человек, выздоровели более 100,4 тыс. ковид-пациентов, умерли — 3 129 человек.

Ранее пассажирка маршрутки погибла в ДТП с грузовиком в Кингисеппском районе. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Piter.tv