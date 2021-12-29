  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За минувшие сутки в Ленобласти заболели еще 983 человек
Сегодня, 21:23
251
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За минувшие сутки в Ленобласти заболели еще 983 человек

0 0

С 6 января в регионе отмечается рост заболеваемости.

За минувший вторник в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 983 жителя. Об этом сообщили в оперштабе. 

С 6 января в регионе отмечается рост заболеваемости. Так, за прошедшие сутки число заразившихся составляет 983 человека, а 6 января – 201 человек. 

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано во Всеволожском районе, где медики насчитывают 278 пациентов. В Гатчинском районе положительный тест на ковид получили 137 жителей. Третье место занимает Выборгский район – 126 человек. 

362 жителя выздоровели за последние сутки, это на 41 человек больше, чем днем ранее. Шесть пациентов не смогли справиться с ковидом. Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирус подтвердили у почти 111 тыс. человек, выздоровели более 100,4 тыс. ковид-пациентов, умерли — 3 129 человек.

Ранее пассажирка маршрутки погибла в ДТП с грузовиком в Кингисеппском районе. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Piter.tv

Теги: вирус, коронавирус, пациенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии