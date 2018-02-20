За минувшие сутки в Ленобласти 934 человека заразились ковидом

В больницы региона госпитализировали 135 человек, пятеро скончались.

За прошедшие сутки в Ленинградской области 934 человека получили положительный тест на коронавирус. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в оперштабе.

В больницы региона госпитализировали 135 человек, пятеро скончались. Еще 687 пациентов выздоровели. Новые случаи заболевания выявили во всех районах региона.

Так, во Всеволожском 336 человек заразились коронавирусом, в Волховском – 101, в Киришском – 92, в Лодейнопольском – 75, в Тихвинском – 62, в Гатчинском – 58, в Подпорожском – 56 человек.

В Ломоносовском районе обнаружили еще 35 человек с ковидом, в Выборгском – 21, в Лужском – 25, в Тосненском – 20, в Кировском – 16 человек.

В Бокситогорском районе прибавилось 10 больных, в Кингисеппском – восемь, в Сланцевском – семь, в Приозерском – шесть и в Волосовском – три человека.

Ранее мы сообщали, что за сутки в больницы Петербурга поступили 449 горожанина с ковидом.

Фото: Piter.tv

