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За минувшие сутки ковид зафиксировали у 917 петербуржцев
Сегодня, 12:30
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За минувшие сутки ковид зафиксировали у 917 петербуржцев

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Петербург находится на втором месте по суточной заболеваемости по стране.

В минувшую пятницу зафиксировали 917 случаев заболевания коронавирусом в Северной столице. Об этом сообщает оперштаб в субботу, 2 апреля.

Петербург находится на втором месте по суточной заболеваемости по стране. В больницы города госпитализировали 95 человек, побороли инфекцию 4 732 человека. Скончались от вируса 16 человек. 

В Ленинградской области госпитализировали 21 пациента, еще 52 выписались, а двое умерли. За сутки в России выявили 17 949 случаев заражения, поправились 44 547 пациентов, умерли 340. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге первично от COVID-19 привились почти четыре тысячи подростков.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, оперштаб, статистика, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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