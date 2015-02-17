За минувшие сутки ковид зафиксировали у 917 петербуржцев

Петербург находится на втором месте по суточной заболеваемости по стране.

В минувшую пятницу зафиксировали 917 случаев заболевания коронавирусом в Северной столице. Об этом сообщает оперштаб в субботу, 2 апреля.

Петербург находится на втором месте по суточной заболеваемости по стране. В больницы города госпитализировали 95 человек, побороли инфекцию 4 732 человека. Скончались от вируса 16 человек.

В Ленинградской области госпитализировали 21 пациента, еще 52 выписались, а двое умерли. За сутки в России выявили 17 949 случаев заражения, поправились 44 547 пациентов, умерли 340.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге первично от COVID-19 привились почти четыре тысячи подростков.

Фото: Piter.tv

