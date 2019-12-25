Санкции для авторов постов с ненормативной лексикой не предусмотрено.

За мат в социальных сетях вводятся штрафы. Теперь модераторы должны удалять нецензурную лексику на страницах пользователей и в сообществах.

Также администрация социальных сетей должна удалять информацию, которая может угрожать здоровью людей. Это, например, информация о суициде, детская порнография, экстремизм и терроризм, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам. Об этом рассказали в Роскомнадзоре, пишет "Российская газета". Поправки в законодательство вступили в силу 1 февраля 2021 года.

За нарушение администрации социальной сети грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Санкции для авторов постов с ненормативной лексикой не предусмотрено.

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