За год в Петербурге на 16 процентов выросла выявляемость онкологических заболеваний

В прошлом году чаще всего болезнь диагностировали на первой и второй стадии.

За год в Петербурге выросла выявляемость онкологических заболеваний. Показатель вырос на 16 процентов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога городского комитета по здравоохранению Дмитрия Гладышева.

За 2022 год онкологию нашли у 29 тыс. жителей. В 2021 году этот показатель был на уровне 25 тыс. человек.

В прошлом году чаще всего болезнь диагностировали на первой и второй стадии. Кроме того, в городе на Неве снизилась смертность от онкологических заболеваний. Если в 2021 году она составляла 2,4 процента, то в 2022 – 1,7 процента.

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