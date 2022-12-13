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За год в Петербурге на 16 процентов выросла выявляемость онкологических заболеваний
Сегодня, 11:36
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За год в Петербурге на 16 процентов выросла выявляемость онкологических заболеваний

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В прошлом году чаще всего болезнь диагностировали на первой и второй стадии.

За год в Петербурге выросла выявляемость онкологических заболеваний. Показатель вырос на 16 процентов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога городского комитета по здравоохранению Дмитрия Гладышева. 

За 2022 год онкологию нашли у 29 тыс. жителей. В 2021 году этот показатель был на уровне 25 тыс. человек.

В прошлом году чаще всего болезнь диагностировали на первой и второй стадии. Кроме того, в городе на Неве снизилась смертность от онкологических заболеваний. Если в 2021 году она составляла 2,4 процента, то в 2022 – 1,7 процента. 

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Фото: Pxhere

Теги: выросла выявляемость онкологии, здоровье, здравоохранение, министерство здравоохранения рф, онкология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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