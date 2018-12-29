За детсадом №30 в Петродворцовом районе усилят видеослежку

Петродворцовый районный суд удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры об установке в детском саду №30 дополнительных видеокамер. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Устройства должны обеспечить непрерывное видеонаблюдение за территорией детского учреждения. Иск был предъявлен в целях защиты интересов неопределенного круга лиц. Установку дополнительных видеокамер проконтролируют сотрудники прокуратуры.
Ранее прокуратура выяснила, что в Металлострое фирма нарушила экологические требования.
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