За август в Петербурге ввели более 151 тыс. квадратных метров жилья

В городе построено 120 домов на 2 568 квартир. Лидером по введению жилых объектов стал Выборгский район.

За август 2022 года в Северной столице было введено в эксплуатацию 151 597,20 кв.м. жилья. На территории города появилось 120 новых домов на 2 568 квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В последний месяц лета в лидерах по показателю оказался Выборгский район, где было введено 3 дома на 1 153 квартир общей площадью 69 059,60 кв.м. Далее следует Московский район с объёмом введённого жилья в 23 253,60 кв.м. – 1 дом на 619 квартир. В тройке лидеров оказался Адмиралтейский район, где за по итогам августа было введено 2 дома на 363 квартиры площадью 22 801,90 кв.м.

Помимо этого, в августе на территории города ввели 30 объектов общегражданского назначения, среди которых – 2 школы на 825 и 1375 мест. Также в Приморском районе появился детский сад на 170 мест, который совмещён со школой на 300 мест. Прошла реконструкция здания ГБОУ "Лицей № 369" в Красносельском районе, был сдан физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Пушкинском районе.

Ранее мы сообщили о том, что градостроительная комиссия Петербурга поддержала проекты семи застройщиков.

Фото: Piter.TV