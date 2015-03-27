Александр Богуславский: "За Гранью Реальности" российского кино

В рамках форума "Киноэкспо" на площадке Экспофорума были представлены будущие проекты российского кинематографа. В их число попал и фантастический фильм режиссера Александра Богуславского «За гранью реальности», который увидит свет уже в марте будущего года.

Александр Богуславский поделился с корреспондентами Piter.tv тем, что фильм ориентирован не только на российского зрителя, но и должен составить конкуренцию на международном уровне. Кинокартина не является русской интерпретацией DС и Marvel, она наполнена своими авторскими идеями.

«Фильм про ограбление казино с помощью сверхъестественных способностей. У нас присутствует также мир подсознания. Это целый магический фэнтази мир , который мы сами придумали и изобрели. Актёрский состав – это большая победа фильма потому, что каждый актер – это целый масштаб личности», - делится впечатлениями режиссер.

Самым сложным Богуславский считает переплетение жанров в фильме. Команде удалось соединить и гениальное ограбление, и фэнтази, и подсознания. На показе был представлена получасовая нарезка, которая не могла не заинтриговать.

Фильм повествует о талантливом аферисте Майкле, который собрал команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все пошло не по плану, и герои оказались в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.

Одну из главных ролей в фильме исполнил Аристарх Венес, запомнившийся зрителю своими ролями в сериалах "Кадетсво" и "Закон каменных джунглей" . В этот раз он стал обладателем способности перемещать предметы с помощь телекинеза.

"Мой герой проявляет себя в тусовках, он является одной из составляющей этой банды, которая врывается в весь процесс, организованный героем Милоша Биковича",- рассказал о своей роли Аристарх.

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