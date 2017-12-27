В Петербурге узаконили только одну междугороднюю остановку для автобусов

Остановки на Московском вокзале и одноименном проспекте будут запрещены.

24 января в ЗакСе Санкт-Петербурга приняли законопроект, по которому будет установлена только одна начальная остановка для межрегиональных автобусов.

Рейсовые автобусы будут останавливаться на петербургском автовокзале по адресу Обводный канал, 36. Однако не все депутаты поддержали инициативу, назвав ее лоббистской. Так, Алексей Ковалев, заявил, что идея не соответствует жизни, так как автобусы отходят и от Московского вокзала, и от гостиницы на Московском вокзале. После принятия закона, эти остановки будут запрещены.

По мнению депутата "Единой России" Дениса Четырбока, данная мера связана с безопасностью. По его мнению, принятый закон снизит нагрузку с улиц города.

Стоит отметить, что летом 2017 года между перевозчиками и петербургским автовокзалом возник конфликт из-за роста цен на обслуживание. Администрация вокзала заявила, что рост платежей связан с вопросами безопасности. В городско комитете по транспорту после этого сообщили, что для отправки междугородних автобусов найдут другие места.

Ранее Piter.tv писал, что УФАС требует вернуть перевозчиков на вокзал на Обводном канале, автовокзал на "Обводном канале" запретил провожать пассажиров