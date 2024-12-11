Движение по Северному участку ЗСД затруднено

Очевидцы предположили, что всё это из-за приезда Дмитрия Медведева.

В настоящее время затруднено движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в северном направлении перед съездом на набережную Макарова.

Как сообщают очевидцы в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". Некоторые пользователи предполагают, что перекрытие может быть связано с визитом заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Причины перекрытия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что пробки сковали центр Петербурга днём 31 января.

Фото: сервис "Яндекс.Пробки"