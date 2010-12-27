Юсуповский сад "оккупируют" йоги и спортсмены

В субботу в центре Петербурга состоится третий международный фестиваль Wanderlust 108.

Международный фестиваль много лет объединяет десятки тысяч поклонников йоги, бега и электронной музыки во всем мире. Участников Wanderlust 108 ожидает спортивный триатлон. Перед забегом на дистанцию в 5 км пройдет разминка с DJ-сетом, занятиями йогой будет руководить Джулс Фебре – преподаватель из Нью-Йорка. Третьей частью программы станет гонг-медитация от Екатерины Каппюр.

После основной части до самого вечера будет работать сцена с тренировками и под руководством профессиональных преподавателей.

Помимо этого, на территории Юсуповского сада будут проводиться мастер-классы по йоге в гамаках, акробалансу, SUP-йоге, йога-квест, лекции о правильном питании, спорте и другие активности.

Фото: предоставлено организаторами