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Юная дочь Моники Беллуччи стала лицом Dolce & Gabbana

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Деве Кассель всего 15 лет.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что юная дочь Моники Беллуччи стала лицом Dolce & Gabbana. Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте девушки. 

Отметим, что Деве Кассель всего 15 лет. Отмечается, что это рекламная кампания для дочери Венсана и Моники. Девушка снялась в рекламе духов бренда. Известно, что аромат называется Dolce Shine. Съемки прошли на улицах Равелло.

Девушка позировала в белоснежном платье среди цветов. 

Ранее мы сообщали о том, что Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии "Оскар.

Фото: instagram.com/devacasse

Теги: культура, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Общество,

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