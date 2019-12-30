Деве Кассель всего 15 лет.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что юная дочь Моники Беллуччи стала лицом Dolce & Gabbana. Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте девушки.

Отметим, что Деве Кассель всего 15 лет. Отмечается, что это рекламная кампания для дочери Венсана и Моники. Девушка снялась в рекламе духов бренда. Известно, что аромат называется Dolce Shine. Съемки прошли на улицах Равелло.

Девушка позировала в белоснежном платье среди цветов.

Ранее мы сообщали о том, что Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии "Оскар.

Фото: instagram.com/devacasse