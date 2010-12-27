Юбилейный концерт "Калинов Мост"

Дмитрию Ревякину 55! Поддерживать юбиляра и принимать участие в концерте будут друзья музыканта, артисты и звёзды российского рока, такие как Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Сергей Чиграков ("Чиж & Со"), "Алиса", "Аффинаж", Олег Гаркуша и многие другие.

"Калинов Мост" - одна из немногих групп, которые с полным правом могут носить имя "легенды русского рока". Группа "родилась" в Новосибирске, а родиной лидера группы считается Забайкалье, где он и провел свое детство .

Музыкальный стиль группы журналисты чаще всего определяют как фолк-рок, но сами музыканты не раз отвергали этот ярлык. Сами участники группы считают, что их творчество нельзя уложить в рамки какого-либо одного стиля. Сам Дмитрий Ревякину не раз называл творчество группы "современными казачьими песнями".

В рамках Юбилейного концерта Вы услышите хиты с лучших альбомов группы.

Место: БКЗ "Октябрьский"

Цена: билетов от 1000 р.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: организаторы