Юбилейный концерт "Калинов Мост"

"Калинов Мост" - одна из немногих групп, которые с полным правом могут носить имя "легенды русского рока". Группа "родилась" в Новосибирске, а родиной лидера группы считается Забайкалье, где он и провел свое детство .
Музыкальный стиль группы журналисты чаще всего определяют как фолк-рок, но сами музыканты не раз отвергали этот ярлык. Сами участники группы считают, что их творчество нельзя уложить в рамки какого-либо одного стиля. Сам Дмитрий Ревякину не раз называл творчество группы "современными казачьими песнями".
В рамках Юбилейного концерта Вы услышите хиты с лучших альбомов группы.
Место: БКЗ "Октябрьский"
Цена: билетов от 1000 р.
Возрастное ограничение: 12+
Фото: организаторы
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