Yota открыла в Петербурге пространство технологий

Основатель Yota Евгений Гудков создал некоммерческий проект по популяризации науки и технологий.

В Петербурге откроется технологическая лаборатория компании Yota. Об этом сообщают представители пресс-службы предприятия. В созданном пространстве будут проводиться показы проектов конструкторов, инженерных работ и деятельности программистов. Для этого уже выбраны залы: они будут находиться на территории комплекса "Планетарий 1".

Мы собрали в одном месте 10 технологических проектов в области нейротехнологий, робототехники, расширения реальности, прототипирования, искусственного интеллекта и создали единую экосистему, в которой любая идея заказчика будет реализована в конечный продукт официальное сообщение от Yota

Идея организация подобного пространства принадлежит основателю Yota Евгению Гудкову. Помимо презентации проектов, в помещениях будут организованы лекции от известных ученых и исследователей по вопросам химии, физики и прочих смежных отраслей. Новый проект будет носить некоммерческий характер. Авторы ставят перед собой цель продвижение науки и популяризация изучения технологий.

Видео: Мойка78/Николай Овсянников

Фото: Pixabay

