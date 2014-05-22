Ёко Камикава рассказала подробности о решении, которое огласил премьер-министр Фумио Кисида.

Власти в Токио проведут международную встречу по разминированию украинской территории в 2025 году. Во время пресс-конференции с местными журналистами японский министр по иностранным делам Ёко Камикава заметила, что сейчас правительство активно работает в сфере мер, связанными с противопехотными средствами.

Как об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7, Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине в будущем году. А именно: предоставление оборудования по разминированию, техническое сотрудничество, обучение по снижению рисков, связанных с минами, просветительская помощь, помощь пострадавшим. Ёко Камикава, глава МИД Японии

Иностранная чиновница пояснила, что Япония долгие годы сотрудничает с Камбоджей по вопросам разминирования. Сотрудники ведомства по чрезвычайным ситуациям киевского режима также проходили обучение в Камбодже. Ёко Камикава уведомила СМИ, что в Токио смогли накопить опыт сотрудничества и пользуется доверием, заручившись сотрудничеством с многими международными партнерами.

Япония отказалась оценивать позиции России и Украины по теракту в "Крокусе".

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA