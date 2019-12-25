По решению властей перестает действовать запрет на выдачу кратковременных виз.

Япония отменила введенные из-за начала пандемии коронавируса ограничения на въезд туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

С 11 октября в Японии стартуют кампании по стимулированию внутреннего туризма. Об этом в конце сентября сообщал премьер-министр страны Фумио Кисида. По решению властей перестает действовать запрет на выдачу кратковременных виз. Также в Японии отменили ограничение на суточное число въезжающих в страну.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом.

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