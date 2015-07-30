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Ядро Земли является самым большим хранилищем углерода на планете
Сегодня, 12:39
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Ядро Земли является самым большим хранилищем углерода на планете

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Предполагается, что там содержит 0,3 – 2% углерода.

Ученые из Института штата Флорида выяснили, что больше всего углерода на планете содержится в ядре Земли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Для того, чтобы это выяснить, геологи проанализировали активность сейсмических волн, проходящих сквозь ядро Земли. Они предположили, что там может содержаться 0,3-2% углерода. При этом ядро состоит из железа, но его плотность меньше из-за легких веществ в составе. Предполагается, что углерод в ядро Земли попал еще на первых моментах зарождения Земли.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили влияние коронавируса на ДНК человека. 

Фото: pixabay

Теги: хранилище углерода, ядро земли
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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