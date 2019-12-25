Мемориальный яблоневый сад на Васильевском острове приведут в порядок

В 2010 году в саду открыли памятник детям блокадного Ленинграда.

Яблоневый сад на Васильевском острове, заложенный в память о погибших в годы блокады, приведут в порядок. Соответствующее распоряжение дал губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда района.

Территорию сада благоустроят, разместят на одном из его участков детскую площадку с искусственным покрытием. Мемориальной зеленую зону сделала в 1953 году учитель биологии Анфиса Семенова-Тянь-Шаньская со своими учениками, с тех пор местные жители зовут сад Анфисиным. Десятками лет позже, в 2010 году в саду торжественно открыли памятник детям блокадного Ленинграда, где каждый год с тех пор проводят памятные акции.

Ранее мы писали, что по семи адресам в Петербурге благоустроят дворы.

Фото: пресс-служба Смольного