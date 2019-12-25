Новые модели будут именоваться в соответствии с альтернативной схемой.

Компания Xiaomi откажется от бренда Mi. Таким образом пользователи не смогут купить смартфоны Mi 12 или Mi Note 11. Совсем недавно компания представила флагман Mix 4 и он уже лишен приставки Mi. Об этом сообщает портал XDA-Developers.

В компании заявили, что новые модели будут называться в соответствии с альтернативной схемой. По информации портала, изменения носят постоянный характер — потенциальные покупатели действительно не увидят в продаже нового Xiaomi Mi 12 ни в конце этого года, ни в начале следующего. Однако будет представлен Xiaomi 12.

Отмечается, что Mi использовалось с самого рождения компании.

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