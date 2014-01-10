WSJ: США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран

Пентагон сокращает численность систем Patriot и истребителей в регионе.

Wall Street Journal сообщил о том, что США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран. В своей материале журналисты сослались на информацию, полученную от высокопоставленного представителя военного ведомства Вашингтона. По данным источника, Пентагон резко сокращает количество противоракетных систем в регионе в рамках реорганизации своего военного присутствия. При этом все большее внимание будет уделяться противостоянию России и Китаю, а также ответу на вызовы со стороны данных государств.

То, что вы видите, является перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами. высокопоставленный чиновник Пентагона

Эксперты заметили, что о сокращении численности военной техники на Ближнем Востоке официально не было объявлено общественности. Однако этот процесс якобы начался еще 2 июня после телефонных переговоров главы Пентагона Ллойда Остина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Именно из данной страны будет выведена большая часть техники США. Также противоракетные батареи Patriot покинут территории Ирака, Иордании, Кувейта. Сокращается количество американских истребителей в регионе.

Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot.

Фото: Pixabay.com