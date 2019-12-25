Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot

Глава офиса Владимира Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot. Об этом Андрей Ермак сообщил журналистам издания The Time. Интервью с чиновником опубликовано в понедельник 12 апреля.
Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь.
Андрей Ермак, глава офиса президента Украины
Ранее в интервью этому же изданию Владимир Зеленский рассказал, что считает перемещение российских войск вблизи собственной государственной границы связано с целью напугать Киев и западные страны. По мнению политика, Москва хочет, чтобы "мы боялись". Спикер полагает, что Кремль рассчитывает настолько накалить обстановку в регионе, чтобы доказать, что Запад проявляет нерешительность, поддерживая Киев.
Саакашвили пообещал защищать Одессу от Путина.
Фото: Pixabay.com
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