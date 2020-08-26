Взрыв произошел в жилом доме на улице Кубинка в Москве

Есть информация об одном пострадавшем.

В жилом доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в экстренных службах города. По данным эксперта, после взрыва загорелись три этажа здания.

В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи сообщение ТАСС

На данный момент возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают сотрудники ГУ МЧС. На верхних этажах дома находятся люди. Он просят об эвакуации.

В ТАСС отметили, что поступила информация о пострадавшей женщине. Еще десять человек спасателям удалось вывести из горящего здания. По предварительной информации, взрыв в жилом доме мог произойти из-за неисправности газовой колонки.

Из-за взрыва газа в Ереване обрушилось жилое здание.

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