В 2020 году рост предельной стоимости работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах повысится на 5,5%.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге взносы на капремонт в 2020 вырастут почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам чиновников, в следующем году работы по капитальному ремонту в многоквартирных увеличатся на 5,5%. Планируется, что стоимость составит 4 рубля за квадратный метр.

Отмечается, что петербуржцы, которые живут в кирпичных домах, которые построены в 1970-1980 годов заплатят по 8-8,5 рублей. Аналогичные взносы будут и у жителей деревянных домов.

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