Вуди Харрельсон озвучит мультсериал по комиксам

Сериал основан на комиксах Гилберта Шелтона, выходивших в андеграундных изданиях в 70-90 годы прошлого века.

В пятницу, 8 мая, стало известно, что Вуди Харрельсон озвучит мультсериал для взрослых. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что главных героев также озвучат Тиффани Хэддиш, Джон Гудман и Пит Дэвидсон. Сценаристами выступили Дэйв Крински, Джон Альтшулер, Дэниел и Джереми Лиэры. Предполагается, что в мультсериале будет всего восемь серий.

Сериал основан на комиксах Гилберта Шелтона "The Fabulous Furry Freak Brothers", который был популярен в 70-90 годы прошлого века. В сюжете история нескольких фриков, которые очнулись спустя 50 лет в мере с новыми технологиями и толерантностью.

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