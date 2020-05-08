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Вуди Харрельсон озвучит мультсериал по комиксам

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Сериал основан на комиксах Гилберта Шелтона, выходивших в андеграундных изданиях в 70-90 годы прошлого века.

В пятницу, 8 мая, стало известно, что Вуди Харрельсон озвучит мультсериал для взрослых. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что главных героев также озвучат Тиффани Хэддиш, Джон Гудман и Пит Дэвидсон. Сценаристами выступили Дэйв Крински, Джон Альтшулер, Дэниел и Джереми Лиэры. Предполагается, что в мультсериале будет всего восемь серий. 

Сериал основан на комиксах Гилберта Шелтона "The Fabulous Furry Freak Brothers", который был популярен в 70-90 годы прошлого века. В сюжете история нескольких фриков, которые очнулись спустя 50 лет в мере с новыми технологиями и толерантностью. 

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер фильма "Космический корабль "Победа"" южнокорейского режиссера Чо Сон-хи.

Фото:pixabay

Теги: вуди харрельсон, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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