Вучич заявил, что Сербия не будет отказываться от угольных электростанций в угоду ЕС

Глава страны объяснил свою позицию по вопросу продолжения использования ТЭС.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет отказываться от угольных электростанций в угоду Евросоюзу. Слова главы государства приводят в эфире местные журналисты с телеканала Pink. Политик уточнил, что сейчас ЕС говорит о "зеленой повестке".

Я вижу, как уничтожаются страны вокруг, как только кто-то услышит что-то из ЕС - бежит исполнять. Мы говорим: "Да-да, только давайте сначала мы посмотрим, как вы это делаете". Пусть сначала поляки закроют свои ТЭС в Турове, тогда и мы закроем свои ТЭС. Александр Вучич, президент Сербии

Эксперт объяснил, что Белград является производителем 34 ТВт электроэнергии, но при этом потребляет только 32 ТВт. Оставшиеся 2 ТВт Сербия реализует соседним государствам. Это позволяет республике ни от кого не зависеть в энергетическом вопросе.Этому способствует созданный в стране газопровод.

ТЭС я не отдам. Вы хотите, чтобы мы стали теми, кто хвастается, что у них чистый воздух, но сидит без электричества? Хотите, чтобы наша электроэнергия, которая сейчас самая дешевая в Европе, стала в три-пять раз дороже? Александр Вучич, президент Сербии

Политик заявил, что для государства и него самого "зеленая" повестка в сфере энергетики не должна стать новым джихадом. Вучич полагает, что ЕС не может использовать этот вопрос в качестве оружия для атаки на суверенные и независимые страны, чтобы те отказывались от тех ресурсов, которыми располагают.

Глава МВД Сербии: страна никогда не будет членом НАТО.

Видео: pink.rs