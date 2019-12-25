Президент считает, что Косово не намеренно договариваться с Сербией.

Александр Вучич заявил, что Приштина отказалась выполнять Брюссельские соглашения. Такое заявление сербский президент сделал на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с представителями Косово и ЕС. В частности, Белград упомянул об отказе непризнанной республики создавать Сообщество сербских муниципалитетов.

Во-первых, албанская делегация не хочет выполнять соглашения, которые они подписали. Во-вторых, они требовали срочно и немедленно услышать, когда мы признаем независимое Косово. В-третьих, назвали провокацией желание сербов присутствовать на литургиях в своих храмах. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению главы Сербии, коллеги из Косова показали на встрече "полное отсутствие реальности", а также серьезных и ответственных шагов. Политик заметил, что ему еще не приходилось присутствовать на встрече, подобной этой. Он уверен, что премьер-министр Альбин Курти прибыл в Бельгию ради того, чтобы ни о чем не договариваться с Сербией. При этом сторонам удалось обсудить друг с другом вопрос по безвести пропавшим. Этот вопрос Вучич назвал важным для Белграда.

Премьер непризнанного Косова предложил Белграду подписать "мирную декларацию".

Фото: Pixabay.com