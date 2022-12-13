Вучич считает, что Сербия наиболее объективна в оценке конфликта на Украине

Глава страны оценил попытки давления Запада на Белград.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Белград наиболее объективен в оценке конфликта на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед парламентариями в местной Народной Скупщине. Политик отметил, что республика не хочет навешивать никаких ярлыков на участников регионального конфликта.По мнению лидера страны, сейчас Запад является свидетелем своеобразной третьей мировой войны, которая может быть еще более тяжелой, серьезной и масштабной, чем фиксируется сегодня. Вучич не исключил, что это произойдет в ближайшие дни, недели или месяцы. В Сербии уверены, что украинский кризис будет только усиливаться.

В Сербии мы можем наиболее свободно увидеть, что думает одна и другая сторона в той войне. В других странах этого нет, везде сплошная цензура. Нет мнений двух сторон, есть только одна хорошая сторона и одна плохая сторона. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич добавил, что Сербия не поставляет вооружение на Украину и не планирует этого делать, как и не будет вводить западное антироссийское санкционное давление. Политик подчеркнул, что специальная военная операция России на Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию.

Вучич: Запад угрожает Сербии отказом от приема в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић