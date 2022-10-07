Президент Сербии рассказал о том, что страна зависит от поставок российской нефти из Хорватии.

Президент Александр Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти. По словам главы государства, его республика получила уведомление от Еврокомиссии о том, что в отношении Белграда вводится первый пакет мер давления, так как страна зависит от хорватских поставок российской нефти. Политик добавил, что боролся за национальные интересы в ходе общения с немецким канцлером Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами.

Есть некоторые страны ЕС, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам, надеюсь, они пересмотрят свое решение до 1 декабря, а если нет, то для нас все равно полезно быть здесь и выразить свое мнение по разным вопросам. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее дополнительный пакет ограничительных мер активно поддержала Хорватия, на территории которой располагается порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда энергоресурсы отправляются в Белград при помощи трубопровода. Далее нефти следует пройти через переработку на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Вучич добавил, что на текущий момент никто из стран ЕС не поднимает вопрос по поводу евроинтеграции Белграда. Единственный вопрос со стороны Брюсселя состоит в том, почему Сербия до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям.

Они неформально, но находятся в конфликте с РФ, хотят иметь единый блок, при этом забывают нашу ситуацию в 1999 году. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: Сербия не позволит Украине также нагло давить на себя, как на страны Европы.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић