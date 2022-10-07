Президент Александр Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти. По словам главы государства, его республика получила уведомление от Еврокомиссии о том, что в отношении Белграда вводится первый пакет мер давления, так как страна зависит от хорватских поставок российской нефти. Политик добавил, что боролся за национальные интересы в ходе общения с немецким канцлером Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами.
Есть некоторые страны ЕС, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам, надеюсь, они пересмотрят свое решение до 1 декабря, а если нет, то для нас все равно полезно быть здесь и выразить свое мнение по разным вопросам.
Александр Вучич, президент Сербии
Ранее дополнительный пакет ограничительных мер активно поддержала Хорватия, на территории которой располагается порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда энергоресурсы отправляются в Белград при помощи трубопровода. Далее нефти следует пройти через переработку на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Вучич добавил, что на текущий момент никто из стран ЕС не поднимает вопрос по поводу евроинтеграции Белграда. Единственный вопрос со стороны Брюсселя состоит в том, почему Сербия до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям.
Они неформально, но находятся в конфликте с РФ, хотят иметь единый блок, при этом забывают нашу ситуацию в 1999 году.
Александр Вучич, президент Сербии
Вучич: Сербия не позволит Украине также нагло давить на себя, как на страны Европы.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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