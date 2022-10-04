Президент рассказал о том, что Киеву не удастся провернуть то, что он сделал в Европе с другими странами.

Александр Вучич: Сербия не позволит Украине также нагло давить на себя, как на страны Европы. Соответствующее заявление в ходе выступления на местном телеканале Pink TV заявил глава государства. Он ответил на вопрос журналиста о высказывании украинского посла в Белграде Владимира Толкача. Политик отметил, что киевский режим не имеет права оказывать давление на Сербию, как сейчас он делает в отношении других европейских стран.

Если они думают, что сейчас подходящее время… по распоряжению третьей стороны оказывать надменное и наглое давление на нашу страну, то могу им сказать, они выбрали не ту страну. Потому что мы не позволим этого и тем, кто намного сильнее нас. Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что его страна не признает результаты референдумов, которые состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях о присоединении этих регионов к составу РФ. Политик добавил, что когда НАТО бомбардирововали Белград в 1999 году, то Киев не отменял авиасообщение со странами военного альянса, между столицей с Римом или Веной, другими странами, которые являлись участниками агрессии в отношении Югославии. Президент Александр Вучич отметил, что позиция Сербии "чиста как слеза" с юридической точки зрения.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић