В Сербии оценили возможность переговоров между Киевом и Москвой.

Сербский президент Александр Вучич отметил психологическое преимущество Вооруженных сил России на поле боя в настоящий момент. Такой информацией европейский политик поделился в интервью местным журналистам с телеканала "Информер". Глава государства с территории Западных Балкан рассказал о свежих социальных опросах граждан США, показавших, по его мнению, что тема регионального конфликта на Украине находится для американцев "только на девятом или десятом месте". Такая ситуация отразится на поддержке киевского режима властями в Вашингтоне вне зависимости от того, кто именно победит на грядущих президентских выборах в стране. Александр Вучич указал на то, что кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп ориентируется на бизнес-индустрию.

Было страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что тот, кто ее недооценивал, знаем из истории, как закончил. Мира не может быть, потому что русские сейчас имеют психологическое преимущество на поле боя. Александр Вучич, президент Сербии

"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић