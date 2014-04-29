Президент рассказал о планах по евроинтеграции Белграда.

Сербский президент Александр Вучич заявил о том, что страна не вступит в ЕС до решения вопроса Косово. Об этом глава государства заявил в рамках совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель. Спикер заметил, что Белград готов разговаривать о компромиссных решениях.

Мы всегда готовы разговаривать, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы - абсолютно, знаем, насколько это тяжело и проблематично. Александр Вучич, глава Сербии

Напомним, что в 2018 году российский МИД указал Евросоюзу на необходимость посредничества между Косово и Сербией. Приштина ввела 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, что является нарушением Центрально-европейского соглашения о свободной торговле. Дипломаты из РФ считают, что Косово предпринимает попытку развязать торговую войну в качестве "мести" за поражение по вступлению в Интерпол.

Меркель выступила за расширение Евросоюза.

Фото: YouTube / Cirilica TV HAPPY