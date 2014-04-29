Это отвечает геостратегическим целям европейского содружества.

Немецкий канцлер Ангела Меркель выступила за расширение Евросоюза. Об этом чиновница сообщила в рамках пресс-конференции, проведенной в Белграде после переговоров с президентом Александром Вучичем. Она уточнила, что включение стран Западных Балкан отвечает геостратегическим интересам ЕС.

Знаю, что есть представление о том, что процесс идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Все страны-члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что встреча между Меркель и Вучичем проводилась в сербском правительственном комплексе "Палата Сербия". Разговор между сторонами велся за закрытыми дверями. После общения представители ФРГ и Сербии сделали публичные заявления для прессы.

Меркель: странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь к ЕС.

Фото: YouTube / ZDFheute Nachrichten



