Меркель: странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь к ЕС

Канцлер ФРГ оценила соответствие стран для членства в Евросоюзе.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о том, что Сербии и странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь для членства в Евросоюзе. Об этом чиновница сообщила на совместной пресс-конференции Белграде вместе с президентом Александром Вучичем. В Германии оценили сотрудничество за последние годы. Меркель уверена, что были достигнуты открытые отношения при полном доверии.

Мы добились определенных результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

По словам немецкого канцлера, присоединение стран Западных Балкан к ЕС отвечает геостратегическим интересам. Кандидатами для членства в содружестве являются Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория и самопровозглашенное Косово.

Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией "гибридной атакой".

Фото: YouTube / Ihr Programm – Bleiben Sie zu Hause!