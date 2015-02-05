Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией "гибридной атакой"

Канцлер ФРГ рассказала, что обсудила этот вопрос с Путиным.

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала кризис с беженцами на государственной границе Евросоюза с Белоруссией "гибридной атакой". Об этом чиновница упомянула в рамках совместной пресс-конференции, которая проводилась вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Германии полагают, что ЕС должен оказать пострадавшим беженцам гуманитарную помощь, но при этом также защитить внешнюю государственную границу. Меркель обратилась к режиму Александра Лукашенко. Она заметила, что если Минск имеет возможность помочь иностранцам через международные организации, например, такие как Красный Крест, то Белоруссия должна это сделать. Канцлер заметила, что польская сторона должна быть открыта для этого также. По мнению Берлина, совершенно недопустимо, чтобы такие атаки проводились при помощи беженцев, которые используются как средство давления. Меркель уточнила, что поднимала этот вопрос перед президентом РФ Владимиром Путиным.

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Фото: YouTube / BILD